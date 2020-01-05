شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحث العراق على السماح لجنودها بالبقاء فى أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة (بي.إيه ميديا) ، أن بريطانيا حثت العراق على السماح لقواتها بالبقاء في أراضيه ومواصلة قتال تنظيم داعش الإرهابى، بعدما أيد البرلمان العراقي مقترحا حكوميا بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.وتحدث وزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب ، اليوم الأحد مع رئيس ورئيس وزراء العراق ودعاهما إلى الحد من التوتر في المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على يد القوات الأمريكية.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، اليوم الأحد إن بلاده لن ترثي قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية يوم الجمعة لكنه دعا إلى ضبط النفس ردا على مقتله.

وقال جونسون في بيان بالبريد الإلكتروني ، إن سليماني "كان مسؤولا عن نموذج سلوك تخريبي ومزعزع للاستقرار في المنطقة بالنظر إلى الوضع البارز الذي لعبه في أفعال أدت إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب".

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وأضاف "الدعوات إلى الانتقام ستؤدي ببساطة إلى مزيد من أعمال العنف".

وقال جونسون إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع كل الأطراف للتشجيع على التهدئة".