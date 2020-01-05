شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد التزامه بقرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السودان دعمه لاستقرار الشقيقة ليبيا، والتزامه بكافة القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية وعن الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، إنها لاحظت في بعض ما نشر أو تداول عن موقف السودان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في ٣١ ديسمبر الماضي، عرضا للموقف على نحو لا يتفق مع مضمونه المتسق مع سياسة السودان الخارجية المعلنة، ولا يتوافق مع التعبير الذي تم عن الموقف في الاجتماع المعني.
وأشار البيان إلى أنه صدر عن اجتماع المندوبين الدائمين، قرار مجلس الجامعة رقم 5456 بإجماع الدول الأعضاء، بالتقيد بنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وبالقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.
وأضاف البيان: "سيتابع السودان موقفه المبدئي هذا، والمتسق مع الإجماع العربي، وسيبذل وسعه في التعاون مع الجهود المبذولة لإقرار الأوضاع في ليبيا والخروج بها من التعقيدات الراهنة".
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