شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفى استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات باحدى دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية، لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة باحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية فى هذه العمليات.

وأهابت رئاسة الأركان الكويتية بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها او تداولها.

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كان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، وجه الوزراء المعنيين، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة فى المنطقة.

وأوضح رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى للحكومة الكويتية طارق المزرم، في بيان صحفي، أن الشيخ صباح الخالد، دعا خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً مصغراً القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى المقرر عقده، غداً الاثنين، وذلك فى إطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأضاف "المزرم" أن الاجتماع شهد بحث المعطيات والتداعيات المحتملة فى المنطقة، وتقييم الوضع الراهن، مضيفاً أن هذه الخطوة جاءت إستكمالاً لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

يشار إلى أن الاجتماع الوزارى المصغر عقد بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وكبار القيادات الأمنية.