أردوغان: جنودنا يتوجهون تدريجيا إلى ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن جنود بلاده بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناني "سي إن إن" و"دي" المحليتين.

وأكد أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها قوات إلى ليبيا. مضيفا "لا نقيم وزنا لإدانتها، بل نحن من ندين إدانتها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.