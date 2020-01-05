السودان وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الخرطوم/ الخليج 365

بحث السودان وقطر، الأحد، بالخرطوم، أوجه التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزه.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن جلسة المباحثات المشتركة جرت بحضور، نائب رئيس الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان، ورئيس الأركان القطري الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم.

من جانبه، أشاد نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد، مجدي إبراهيم عثامن، بعلاقات التعاون بين الجيشين السوداني والقطري.

وجدد رغبة بلاده في تطوير العلاقات خاصة في مجالات التدريب والتدريب المشترك وتبادل الخبرات والمعارف.

في السياق ذاته، وصف رئيس الأركان القطري، الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم، علاقات البلدين بـ"المتجذرة والممتدة" إلى المستقبل نحو تحقيق أهدافها السامية.

وأضاف، وفق المصدر نفسه، "نتطلع أن يكون التعاون في المجال العسكري بين البلدين تكامليًا".

Advertisements

والسبت، وصل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ورعت قطر اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في إقليم دارفور المضطرب، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة"

يشار أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات سودانية رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليارات دولار لإعمار إقليم دارفور غربي السودان.

وبدأت في السودان يوم 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.