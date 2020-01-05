الكويت.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تطورات المنطقة

الكويت/الخليج 365

عقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الأحد، اجتماعا أمنيا، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والدفاع وكبار القيادات الأمنية، لبحث "التطورات بالمنطقة".

يأتي ذلك غداة ما أعلنته حركة "عصائب أهل الحق" العراقية، المقربة من إيران، من أن الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، انطلقت من الكويت، وليس من قطر.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان إن "الصباح وجه بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضاف: "الصباح دعا القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الإثنين".

وأضاف المزرم، أن الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

ولم يتطرق البيان إلى ما أعلنته حركة "عصائب أهل الحق" العراقية.

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وقتل قائم قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، الجمعة، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

ويشكل هذا التطور تصعيدا كبيرا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وقالت واشنطن إن قتل سليماني "يأتي في إطار الدفاع عن النفس"، وإن الأخير كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية في المنطقة.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.