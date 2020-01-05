«زالا» يفوز في المرحلة الأولى من «رالي داكار السعودية»

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق السائق الليتواني “فايدوتاس زالا” فوزًا مفاجئًا في المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات، التي انطلقت اليوم الأحد من منطقة مستورة شمالي مدينة جدة وانتهت في الوجه شمال غربي المملكة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر.

واستفاد زالا من بعض العقبات والمصاعب التي تعرض لها عدد من منافسيه، لينهي المرحلة الأولى الخاصة التي امتدت لمسافة 319 كيلومترًا في زمن قدره 03:19:04، بينما حل السائق الفرنسي المخضرم ستيفان بيتر هانسل ثانيًا، متأخرًا بفارق 00:02:14، ومتقدمًا على الإسباني كارلوس ساينز صاحب المركز الثالث، الذي أنهى السباق في 03:21:54 ليسيطر فريق ميني على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات.

وأصبح الليتواني زالا أول سائق يفوز بمرحلة في سباق رالي داكار على متن سيارة ميني رباعية الدفع منذ أن حقق ميكو هيرفونن ذلك في نسخة عام 2016.