الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعداداً لآسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

عاود المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الأحد تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد المباراة الودية أمام منتخب تايلاند والفترة الحرة للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل تكتيكي دفاعي، أعقبه مران دفاع المنطقة والتحولات الهجومية.

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من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية التحاق لاعب خط الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك في أعقاب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق لليمنى.

ويواصل المنتخب الوطني مساء غدٍ الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الخميس المقبل في افتتاحية مبارياتهما ضمن البطولة الآسيوية.

يُذكر أن المرحلة الرابعة من برنامج المنتخب الوطني الإعدادي لكأس آسيا والتي اختتمت يوم الجمعة الماضي، انطلقت في الخامس عشر من ديسمبر الماضي بالرياض ولمدة أربعة أيام، أعقب ذلك الانتقال لماليزيا حتى الأول من شهر يناير الجاري الذي انتقل فيه الأخضر لاستكمال الاعداد قبل بدء منافسات البطولة.