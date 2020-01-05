نصر الله: الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن قتل سليماني

قال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الأحد إن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ووصف ذلك بأنه ”القصاص العادل“ لقتله.
وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون في تأبين سليماني الذي قتل في هجوم أمريكي إن الرد على قتله ليس مسؤولية إيران بل حلفائها في المنطقة كذلك.
وتابع و“المسألة ليست استهدافا لإيران المسألة هي استهداف لمحور المقاومة... نحن يجب أن نذهب جميعا على امتداد منطقتنا وأمتنا الى القصاص العادل.
وأضاف ”هذا لا يعني على الاطلاق الشعب الأمريكي“.
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