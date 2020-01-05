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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. تراجع الدخل السنوي لرئيس "أبل" التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
بلغ الدخل السنوي للرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك 11.6 مليون دولار خلال عام 2019، مسجّلاً تراجعاً بنسبة 26% بالمقارنة بعام 2018 حين بلغ 15.7 مليون.
ويبلغ الراتب السنوي الأساسي للرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة ملايين دولار، ويضاف إليه مكافآت وتعويضات مختلفة، على ما جاء في وثيقة رسمية رفعت إلى السلطات الأمريكية.
خلال السنة المالية 2018، حصل تيم كوك على مكافآت بقيمة 12 مليون دولار، بعدما نجحت الشركة المُصنّعة لهواتف "آيفون" في تحقيق 200% من أهدافها لا سيما من ناحية صافي المبيعات والعائدات التشغيلية.
أمّا في عام 2019، فلم تحقّق الشركة سوى 128% من أهدافها، ما أدّى إلى انخفاض المكافآت التي حصل عليها كوك إلى 7.7 مليون دولار.
أيضاً خلال العام الماضي، حصل كوك على 884 ألف دولار بدل خدمات أمنية واستعمال طائرة خاصة وغيرها من التعويضات المختلفة، وكذلك استثمر في نحو 560 ألف سهم، وحقّق منها أرباحاً بقيمة 113 مليون دولار.
يشار إلى أن الإيرادات الصافية لشركة "أبل" بلغت نحو 260 مليار دولار في عام 2019، فيما بلغت العائدات التشغيلية 64 مليار دولار تقريبا. وعمدت الشركة إلى تنويع خدماتها في عامي 2018 و2019 للحفاظ على قاعدة زبائنها، وجذب المزيد منهم، وبالتالي كسر الاعتماد المُطلق على أجهزة "آيفون".
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