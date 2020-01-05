إيران تستدعي السفير السويسري للمرة الثالثة لإبلاغه بالاعتراض على تصريحات ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أفادت الوكالة الرسمية في إيران «أرنا» باستدعاء عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، السفير السويسرى الراعي للمصالح الأمريكية في طهران للمرة الثالثة.

وأبلغه أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

بالإضافة إلى احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على تهديدات ترامب وانتهاكه للقواعد والمعايير الدولية.

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية بأن «التصريحات العدوانية والتهديدية للرئيس الأمريكي مرفوضة تماما وتعتبر انتهاكا لكل القوانين الدولية».

وفى غضون ذلك، أوضح عراقجي أن «هذا التهديد يذكرنا بالغزو المغولي أو الأفعال الإرهابية والإجرامية في تدمير المواقع الثقافية والتاريخية، التي تعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي».

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وتابع: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخضع لأي تهديد أو تخويف وهي مستعدة للرد على أي تهديد أو عمل ضد أمنها وسلامتها الإقليمية، كما أن التاريخ أظهر أن الشعب الإيراني سيلقن المعتدي درسًا لن ينساه».

وأكد «عراقجي» أن «الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحقها وبناءً على طلب الحكومة والشعب الإيرانيين، بالرد على اغتيال الشهيد قاسم سليماني».

من جانبه، أعلن السفير السويسري أنه سينقل الأمر إلى مسؤولي الحكومة الأمريكية في أقرب وقت ممكن.

وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له، اليوم الأحد، عبر حسابه على «تويتر» من أن «أمريكا حددت 52 موقعًا إيرانيًا ستضربها، وقال إن بعض المواقع على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية».