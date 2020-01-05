شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السودانى: لجنة التحقيق فى أحداث الجنينة باشرت أعمالها بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب العام السودانى، تاج السر الحبر، أن لجنة التحقيق في أحداث مدينة الجنينة، في غرب دارفور التي شهدت أعمال عنف راح ضحيتها قتلى وجرحى، باشرت أعمالها بحيادية وشفافية ومهنية عالية.

وقال الحبر، في تصريح صحفي، إن الوفد الذي يقوده النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، هيأ المناخ لعمل اللجنة، وذلك من خلال اللقاءات التى عقدها مع مكونات الولاية والأجهزة الأمنية.

Advertisements

وأكد النائب العام استعداد اللجنة وجاهزيتها لتلقي الشكاوي من المواطنين، داعيا إلى اسناد الشكاوى بالبيانات والأدلة لتمكين اللجنة من تقديم الجناة للمحاكمة.

وأشار إلى ضرورة بسط هيبة القانون، حتى تنعم دارفور والبلاد بالسلام والاستقرار.

في غضون ذلك، عاد إلى الخرطوم مساء اليوم، قادماً من مدينة الجنينة، وفد اللجنة العليا لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بعد زيارته للولاية والتي امتدت لخمسة أيام، تم خلالها التوصل لاتفاق بوقف العدائيات بين الأطراف المتنازعة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة بالمدينة.