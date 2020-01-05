شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يبحث مع البرلمان الأوروبى المستجدات الإقليمية وزيادة التعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر، المستجدات الإقليمية والتنسيق الأردني الأوروبى فى جهود تجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن اللقاء استعرض سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وزيادة التعاون الاقتصادى والتنموى.

وثمن الصفدي مواقف الاتحاد الداعمة للمملكة ولمسيرتها التنموية، مؤكدا أهمية الدور الأوربي في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن تقديره لمواقف الأردن وسياساته المعتدلة التي يقودها الملك عبدالله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبإنشاء جسور التعاون مع أوروبا.