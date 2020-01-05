شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحبط تسللا حوثيا جنوب الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى، جنوب محافظة الحديدة غربى البلاد، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش رصدت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع شرقى مديرية الدريهمى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار.

وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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وكانت مصادر قبلية فى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، قد افادت بتنفيذ ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات واسعة استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين فى محافظتى صنعاء وعمران.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر - التى لم تسمها - أنه من بين المعتقلين أحد شيوخ قبيلة بنى سريح بجانب 8 شيوخ قبائل فى صنعاء وعمران.

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات تأتى بحجة اتهام الحوثيين شيوخ القبائل بالتقصير فى حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء للميليشيات الحوثية المقاتلة.