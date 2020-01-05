شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد المهدى: لا نؤيد العقوبات الأمريكية على إيران لكننا لا نعادى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، إن الحكومة رفضت الاعتداء على مقار الحشد بعد إبلاغها قبل تنفيذه بدقائق، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف عبد المهدى: "لا نؤيد العقوبات الأمريكية على إيران لكننا لا نعادى واشنطن".

وكان وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أجرى الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، بعد يوم من اعتداء ميليشيات موالية لإيران على مبنى السفارة الأميركية فى بغداد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغن أورتاجوس، أن الوزير بومبيو شدد على ضرورة "أن تفى الحكومة العراقية بالتزاماتها لمنع وقوع مزيد من الهجمات".

وأضافت أن بومبيو "أكد حرص الولايات المتحدة على أن يكون العراق حرا ومستقلا وذو سيادة".

Advertisements

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أرجأ الأربعاء، زيارة مقررة إلى أوكرانيا من أجل "متابعة الوضع" فى العراق حيث اقتحم عناصر فى الحشد الشعبى، الثلاثاء، سفارة الولايات المتحدة فى بغداد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاجوس فى بيان إنه سيتم إعادة جدولة مجمل الجولة التى كانت ستقود بومبيو فى نهاية الأسبوع إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص.

وأضافت أن قرار تأجيل جولة الوزير يرجع إلى "الحاجة لبقائه فى واشنطن من أجل مواصلة مراقبة الوضع المستمر فى العراق وضمان سلامة وأمن الأميركيين فى الشرق الأوسط".

وأردفت أنه ستتم إعادة جدولة الرحلة فى المستقبل القريب، مشيرة إلى أن بومبيو يتطلع إلى الزيارة فى ذلك الوقت.

وتعرضت سفارة واشنطن لهجوم من عناصر فى ميليشيات تدعمها إيران وكان بينهم من يرتدون الزى العسكرى الرسمى، لا سيما كتائب حزب الله العراقية ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق.