هاتفيا.. ملك الأردن يؤكد لصالح حرص بلاده على استقرار العراق

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على الحفاظ على أمن العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس العراقي برهم صالح في وقت تشهد فيه بلد الأخير أحداثا متسارعة بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، إثر غارة أمريكية ببغداد فجر الجمعة.

وحسب بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أكد الملك عبد الله، خلال الاتصال، "حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر، وحماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار".

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وقتل سليماني والمهندس، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد؛ ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.

وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ"انتهاكها سيادة العراق".

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.