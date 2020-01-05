مصر.. مصرع أسرة من 7 أفراد إثر حريق

القاهرة/ الخليج 365

لقيت أسرة كاملة من 7 أفراد مصرعها، الأحد، إثر حريق نشب في منزلهم شمالي مصر، في حادث وصفه إعلام محلي بـ"المأساوي".

ووفق صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، شهدت إحدى قرى محافظة البحيرة، حريقا مأساويا في منزل راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة.

وتبين العثور على الزوج (39 سنة) ووالدته (67 سنة) وزوجته (32 سنة)، بجانب 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 15 عاما.

ولم تتحدد بعد أسباب الوفاة أو سبب الحريق، وفق المصادر ذاتها. غير أن السلطات أكدت مواصلة جهودها لكشف تفاصيل الحادث.

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