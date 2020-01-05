عبد المهدي: واشنطن أبلغتنا بأن إسرائيل قصفت مستودعات لـ"الحشد"

العراق/علي جواد/الخليج 365

أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبغلت حكومته بأن إسرائيل قصفت مستودعات أسلحة تابعة للحشد الشعبي الصيف الماضي.

وتعرضت مستودعات للحشد الشعبي الصيف الماضي في بغداد وعدد من المحافظات إلى انفجارات لم تعرف طبيعتها وقتها، فيما اتهمت بعض فصائل الحشد، واشنطن بقصفها.

وقال عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان: "الأمن في البلاد كان في تحسن مستمر، وكذلك المعركة ضد داعش، رفعت الحواجز وفتحت المنطقة الخضراء، لكن ارتفعت حدة التوتر بعد حصول سلسلة تفجيرات بمستودعات الحشد صيف 2019، نقل لنا الجانب الأمريكي أن بعضها قامت به إسرائيل".

وتابع عبد المهدي: "الشحن السياسي والأمني والنفسي في البلاد ازداد أيضا مع بدء التظاهرات مطلع (أكتوبر) تشرين الأول الماضي، وهي الأحداث التي أدت إلى تقديم الحكومة استقالتها".

وقتل سليماني والمهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، الجمعة، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة.

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وقالت واشنطن إن قتل سليماني "يأتي في إطار الدفاع عن النفس"، وإن الأخير كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية في المنطقة. وتوعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعيا كبيرا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وجاءت الغارة الجوية الأمريكية إثر محاولة المئات من مقاتلي "الحشد الشعبي" وأنصارهم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد إثر احتجاجات على قصف واشنطن لكتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، ما أدى إلى مقتل 28 وإصابة 48 آخرين بجروح في محافظة الأنبار غربي العراق.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.