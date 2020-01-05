وفد "حماس" يعود إلى غزة إثر جولة خارجية استمرت شهرين

غزة / محمد أبو دون / الخليج 365
وصل وفد حركة "حماس" إلى قطاع غزة بعد جولة خارجية استمرت عدّة أسابيع.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح لوكالة الخليج 365، إنّ الوفد وصل مساء اليوم، الأحد، فيما بقي رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في الخارج.
وكان خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، ترأس وفدا قياديا من حركة "حماس"، اتجه للعاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في جولة خارجية استمرت شهرين.
وبعد ذلك، خرج الوفد الذي ضم إلى جانب خليل الحية، القيادي روحي مشتهى وآخرين من قيادات الحركة بالداخل، في زيارة لتركيا وقطر وماليزيا، والتقى بمسؤولي الحركة بالخارج، وعقد اجتماعات مع عدّة أطراف.
وحسب المصدر، هدفت الجولة لوضع سلطات البلاد التي تضمنتها الجولة، في صورة الأوضاع المحلية ذات العلاقة بالمصالحة الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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