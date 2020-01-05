- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 554 مركبة SIERRA 1500) GMC) و 334 شفروليه “Silvrado 1500″، لخطأ في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية للفرامل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الخلل قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع انغلاق الفرامل.
ودعت الوزارة مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalls.sa) والتواصل مع الشركة لإعادة البرمجة اللازمة مجانا.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تستدعي 888 مركبة GMC شفروليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.