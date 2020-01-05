التجارة تستدعي 888 مركبة GMC شفروليه

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 554 مركبة SIERRA 1500) GMC) و 334 شفروليه “Silvrado 1500″، لخطأ في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية للفرامل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الخلل قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع انغلاق الفرامل.

ودعت الوزارة مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalls.sa) والتواصل مع الشركة لإعادة البرمجة اللازمة مجانا.