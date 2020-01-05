البرلمان العراقي يصوت على إنهاء الوجود الأجنبي بالعراق

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صحيفة الخليج الالكترونية
صوّت البرلمان العراقي، اليوم (الأحد)، على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما ذكر تليفزيون “آر تي” الروسي.
كما صوت المجلس أيضًا على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية.
وذكرت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.
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