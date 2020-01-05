روسيا تنجح في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

نجح فريق من الباحثين في جامعة تومسك الروسية في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ تتميز بطاقة حرارية كبيرة وكفاءة عالية.



واعتمد الباحثون في ابتكار الوقود الجديد على مادتي ألومنيوم ديبورايد وألومنيوم دوديكاربورايد.

وبحسب موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا، سيستخدم الوقود لمحرك صواريخ هجين قام الباحثون بتطويره واختباره.

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ويندرج تطوير المحرك والوقود الصاروخي الجديد في إطار مشروع لتصميم محركات صاروخية تعمل بالوقود الصلب، وكذلك الوقود اللازم لتشغيل هذه المحركات.

ونقل "تيك إكسبلور" عن ألكسندر زوكوف الباحث بقسم الفيزياء والرياضيات بالجامعة قوله إن مادة الوقود التي تم استحداثها فريدة في نوعها وفعالة.

وتابع: "مادة الوقود الجديد تعتمد على البوليمارات وهي تعد من الإنجازات الرئيسية في هذا المشروع".

وبحسب زوكوف، فإن المادة التقليدية التي تستخدم على نطاق واسع حاليا كوقود للصواريخ ليست مركبات كيميائية، بل هي خليط من الألومنيوم والبورون.