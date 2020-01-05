اخبار الخليج

روسيا تنجح في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تنجح في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

نجح فريق من الباحثين في جامعة تومسك الروسية في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ تتميز بطاقة حرارية كبيرة وكفاءة عالية.

 

واعتمد الباحثون في ابتكار الوقود الجديد على مادتي ألومنيوم ديبورايد وألومنيوم دوديكاربورايد.

 

وبحسب موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا، سيستخدم الوقود لمحرك صواريخ هجين قام الباحثون بتطويره واختباره.

 

Advertisements

ويندرج تطوير المحرك والوقود الصاروخي الجديد في إطار مشروع لتصميم محركات صاروخية تعمل بالوقود الصلب، وكذلك الوقود اللازم لتشغيل هذه المحركات.

 

ونقل "تيك إكسبلور" عن ألكسندر زوكوف الباحث بقسم الفيزياء والرياضيات بالجامعة قوله إن مادة الوقود التي تم استحداثها فريدة في نوعها وفعالة.

 

وتابع: "مادة الوقود الجديد تعتمد على البوليمارات وهي تعد من الإنجازات الرئيسية في هذا المشروع".

 

وبحسب زوكوف، فإن المادة التقليدية التي تستخدم على نطاق واسع حاليا كوقود للصواريخ ليست مركبات كيميائية، بل هي خليط من الألومنيوم والبورون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنجح في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا