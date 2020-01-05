- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تنجح في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
نجح فريق من الباحثين في جامعة تومسك الروسية في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ تتميز بطاقة حرارية كبيرة وكفاءة عالية.
واعتمد الباحثون في ابتكار الوقود الجديد على مادتي ألومنيوم ديبورايد وألومنيوم دوديكاربورايد.
وبحسب موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا، سيستخدم الوقود لمحرك صواريخ هجين قام الباحثون بتطويره واختباره.
ويندرج تطوير المحرك والوقود الصاروخي الجديد في إطار مشروع لتصميم محركات صاروخية تعمل بالوقود الصلب، وكذلك الوقود اللازم لتشغيل هذه المحركات.
ونقل "تيك إكسبلور" عن ألكسندر زوكوف الباحث بقسم الفيزياء والرياضيات بالجامعة قوله إن مادة الوقود التي تم استحداثها فريدة في نوعها وفعالة.
وتابع: "مادة الوقود الجديد تعتمد على البوليمارات وهي تعد من الإنجازات الرئيسية في هذا المشروع".
وبحسب زوكوف، فإن المادة التقليدية التي تستخدم على نطاق واسع حاليا كوقود للصواريخ ليست مركبات كيميائية، بل هي خليط من الألومنيوم والبورون.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنجح في ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.