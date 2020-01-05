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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "هوامي" تنشر صوراً ترويجية لساعتها الذكية Amazfit T-Rex والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
نشرت شركة "هوامي" صوراً ترويجية لساعتها الذكية Amazfit T-Rex المخصصة للاستخدامات الشاقة، والتي من المقرر كشف النقاب عنها في معرض الإلكترونيات CES بلاس فيغاس الأمريكية بين 7 و 10 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وتروج الشركة الصينية لساعتها الجديدة بقدرتها على تحمل درجات حرارة في نطاق يمتد من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية، مع مقاومة للماء حتى 5 ATM.
وعلى الصعيد التقني، تدعم الساعة الذكية الجديدة تقنية البلوتوث 5.0 مع بطارية سعة 390 مللي أمبير ساعة.
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