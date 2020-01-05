شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علماء يبتكرون طريقة سهلة لتشخيص الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ابتكر العلماء طريقة سهلة ورخيصة وسريعة لتشخيص الإصابة بالسرطان تتم بتحليل قطرة من لعاب الشخص.

وابتكر هذه الطريقة البسيطة علماء من جامعة كاليفورنيا الأميركية، حيث يكفي لتشخيص الإصابة، أخذ قطرة من لعاب الشخص وتحليلها خلال 10 دقائق فقط. Advertisements ويؤكد المبتكرون أن تحليل اللعاب يعطي نتيجة عالية الدقة 100 بالمئة. والابتكار إياه مبني على تحليل أجزاء من الحمض النووي الموجود في سوائل الجسم. هذا وسوف تبدأ الاختبارات السريرية لهذه الطريقة خلال السنة الحالية بحيث يشارك فيها الأشخاص المصابون بسرطان الرئة. وسوف يبدأ بعد انتهاء الاختبارات السريرية، وفق قول المبتكرين، اختبار هذه الطريقة في تشخيص أنواع السرطان الأخرى.

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