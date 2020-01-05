بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أثارت أول تغريدة نشرها حساب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الكثير من التساؤلات وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واكتفى خامنئي بعد الإعلان عن مقتل سليماني بكتابة عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم"، دون أن يرفقها بأي تعليقات، ما جعل المتفاعلين يتساءلون عن فحواها، خاصة وأنها تقرأ عادة عند استفتاح السور القرآنية.
ورأى معلقون أن البسملة قد تدل على بداية عمل عسكري كبير تنفذه إيران ضد مصالح الولايات المتحدة، باعتبار أن العبارة يتداولها المسلمون أيضا قبل الشروع في أي عمل.
شاهد: ابنة قاسم سليماني تناشد روحاني بالثأر لوالدها
مقدم بواسطة: يورو نيوز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
حفتر يدعو "كل ليبي حر" للـ"جهاد" لصد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا
أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والذي يقود هجوماً عسكرياً للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، في كلمة متلفزة الجمعة "النفير" و"الجهاد" لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر في كلمة بثّتها في وقت متأخّر ليلة الجمعة قناة "ليبيا الحدث" ومقرّها بنغازي (شرق) "نعلن المواجهة وقبول التحدّي ورصّ الصفوف ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كلّ ليبي حرّ حمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا". وأضاف أنّ "العدوّ يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقّع معه اتفاقية الخنوع والذلّ والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا". وتابع "لقد هرول الخونة لأسيادهم ليقبّلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة، من هول ما أحاط بهم من كل جانب، بعد مشاهدتهم طلائع القوات المسلحة تتقدّم لتدكّ أوكارهم في قلب العاصمة". ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا. وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوماً بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس. ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية. واعتبر حفتر أنّ "المعركة اليوم لم تعد من اجل تحرير العاصمة، بل يشتدّ سعيرها حرباً ضروساً في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثاً تاريخياً ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلّف والغطرسة وقهر أمّة العرب ونهب ثرواتها". كما دعا حفتر الأتراك إلى الانتفاض ضدّ رئيسهم رجب طيب أردوغان "المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته". وكان البرلمان الليبي ومقرّه في شرق البلاد اعتبر أيّ تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق "خيانة عظمى"، في حين برّرت حكومة الوفاق طلبها التدّخل التركي بـ"الحق المشروع للدفاع عن شرعيتها الدولية وحماية المدنيين في طرابلس" من هجوم حفتر. وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنّت قوات حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس مقرّ حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
Euronews (Ar)
-
بعد تهديدات إيران ... واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة سترسل تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق فجر اليوم وتهديد إيران بـ"ردّ قاس"، ما يثير الخشية من نزاع مفتوح بين الجانبين. نشر 3500 جندي إضافي في المنطقة وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأمريكية. وتوعّدت إيران اليوم الجمعة بالرد على اغتيال قائدها العسكري الكبير قاسم سليماني في العراق على أيدي الأمريكيين،"في الوقت والمكان المناسبين". وحذر العراق من "حرب مدمرة" بعد إقدام طائرة أمريكية مسيرة على اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس عبر استهداف موكبهما قرب مطار بغداد بصواريخ، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، بالإضافة إلى أشخاص آخرين. وأثارت العملية الأمريكية التي نفذت بأمر من الرئيس دونالد ترامب، قلقا في العالم ودعوات إلى ضبط النفس. وكشف مسؤول عسكري أمريكي لوكالة فرانس برس، أن العملية نفذت بـ"ضربة دقيقة لطائرة مسيرة استهدفت سيارتين قرب مطار بغداد" كانتا ضمن موكب سليماني والمهندس. وكان سليماني 62 عاما، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري ، الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموفد بلاده إلى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران فيها. وكان المهندس رسمياً نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يشكل جزءا من القوات العراقية ويُعد موالياً لإيران، لكنّه كان يعتبر على نطاق واسع القائد الفعلي للحشد. وروى مسؤول محلي أن المهندس جاء إلى المطار لاستقبال سليماني، "الأمر الذي لا يحصل عادة". "استقبله مع زائرين آخرين، قبل أن تستهدف سياراتهم وتصاب". ترامب: لا نسعى لتغيير النظام قال ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "تغيير النظام" في طهران، واصفا إياه بأنه "الإرهابي الرقم واحد في العالم". وشدّد ترامب من منتجعه في فلوريدا حيث يمضي عطلة على أن الضربة كان هدفها "وقف" حرب وليس إطلاقها، مؤكدا أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كان يخطط لهجمات "وشيكة" ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين. وقال ترامب في تغريدة سابقة على موقع "تويتر"، "الجنرال قاسم سليماني قتل أو أصاب آلاف الأمريكيين بجروح بالغة على فترة طويلة وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير، لكنه سقط!"، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يُقتل "قبل سنوات عدة". وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قاسم سليماني "كان يخطط لعملية كبيرة في المنطقة، كانت ستعرض حياة العشرات إن لم يكن المئات من الأمريكيين للخطر"، مضيفا "كان هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا". ورأى الخبير الأمريكي في المجموعات الشيعية المسلحة فيليب سميث، أن الضربة هي "أكبر عملية تصفية عند رأس الهرم تقوم بها الولايات المتحدة، وهي أكبر من العمليتين اللتين قتلتا أبا بكر البغدادي وأسامة بن لادن"، زعيمي تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. واعتبر رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الضربة الجوية الأمريكية تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق. ووصف المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الضربة الجوية الأمريكية بـ"الاعتداء الغاشم"، معتبرا أنها "خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية". أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة وجاء في بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن "الهجوم الإجرامي على الجنرال سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة". وأضاف البيان أنه "على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين". وكان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الذي زار منزل سليماني معزيا، توعد "بانتقام قاس". وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد. وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في طهران وفي مناطق أخرى تنديدا "بالجرائم" الأمريكية، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وهم يهتفون "الموت لأمريكا". وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أمريكا على هذه الجريمة البشعة". كما صدرت دعوات في العراق للرد على العملية الأمريكية، فأمر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باستئناف نشاطات "جيش المهدي"، أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأمريكية في العراق. وقال أحد أبرز قياديي الحشد الشعبي هادي العامري "نناشد كل القوى الوطنية توحيد صفوفها من أجل إخراج القوات الأجنبية التي أصبح وجودها عبثا بالعراق". في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله المدعوم من إيران "القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم". وأعلنت طهران ظهرا تعيين نائب قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني خلفا لسليماني الذي كان مكلفا العمليات الخارجية لإيران. وفي مؤشر إضافي على الخشية من حصول تصعيد، دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها لمغادرة العراق "فورا". وأعلنت وزارة النفط العراقية أن العديد من موظفي شركات النفط العاملة في العراق من "حاملي الجنسية الأمريكية غادروا العراق استجابة لطلب حكومتهم". ولم تشر إيران إلى تفاصيل نقل جثمان سليماني إلى البلاد. إلا أن الحشد الشعبي أعلن أن جثماني سليماني والمهندس سيشيعان غدا السبت في بغداد، ثم ينقلان إلى مدينة كربلاء، ثم إلى مدينة النجف في جنوب البلاد حيث سيوارى المهندس الثرى. بحث البرلمان العراقي في التواجد العسكري الأمريكي وسيلتئم البرلمان العراقي الأحد. وصدرت دعوات من داخل المجلس لجمع تواقيع نواب للمطالبة بأن يبحث البرلمان في التواجد العسكري الأمريكي في البلاد الذي يعد اليوم 5200 جندي. وجاءت الضربة الأمريكية بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران وللحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية ما أعاد الى الأذهان أزمة السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن في طهران في 1979. وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على قواعد عراقية تضم عسكريين أمريكيين أسفرت عن جرح ومقتل عدد من العسكريين العراقيين، وصولا إلى استهداف قاعدة عسكرية في كركوك شمال بغداد بثلاثين صاروخاً في 27 كانون الأول/ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أمريكي. وقد ردّت الولايات المتحدة في 29 كانون الأول/ديسمبر بقصف منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، ما تسبب بمقتل 25 مقاتلا. انقسام الأراء في واشنطن بين مؤيد ومعارض وتأتي الضربة الأمريكية قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية. وقد انقسمت الآراء حولها في واشنطن. وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (الحزب الديموقراطي) إن قتل سليماني في ضربة أمريكية يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف". في المقابل، كتب السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام على "تويتر"، "أنظر بتقدير إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد ترامب ضد العدوان الإيراني"، مضيفا "أقول للحكومة الإيرانية، إذا كنتم تريدون المزيد فستحصلون على المزيد". ردود أفعال عالمية وعبرت دول عدة من مختلف أنحاء العالم عن قلقها من حصول تصعيد. وأعلن قصر الإليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبقى على "اتصال وثيق" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمتابعة الوضع في العراق "وتجنب تصعيد جديد خطير للتوتر"، وأنه دعا "كل الأطراف إلى ضبط النفس". وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع بوتين. ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد اغتيال سليماني. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه". وذكرت الوكالة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًا من بومبيو تمّ خلاله "استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة". وأعلنت شركتا "الملكية الأردنية" و"طيران الخليج" الجمعة تعليق رحلاتهما المتجهة إلى بغداد في إجراء احترازي. وسارت تظاهرات منددة بالضربة الأمريكية في لاهور في باكستان.
Euronews (Ar)
-
كيف استهدفت الولايات المتحدة قاسم سليماني ولماذا؟
تشرع الغارة الأمريكية غير المسبوقة التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني فجر يوم الجمعة الأبواب أمام مرحلة جديدة من الحذر لدى الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، وتثير عدة تساؤلات وتكهنات، وأهم ما نعرفه حول المرحلة القادمة حتى الآن: ضربة دقيقة من طائرة مسيّرة حافظ البنتاغون على غموض بما يخص العملية حين أقرّ في بيان أعلنه اليوم أنه نفذها بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن مسؤولا عسكريا أمريكيا أكد في حديث لوكالة فرانس برس، أنّ العملية التي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد الدولي ، وكان يستقلهما الجنرال الإيراني النافذ ورجل إيران في بغداد أبو مهدي المهندس، نفذت بـ"ضربة دقيقة من طائرة مسيّرة". وكان المهندس نائبا لرئيس "هيئة الحشد الشعبي" الرسمية والمكونة في غالبيتها من قوى موالية لإيران. ويحيل هذا النوع من العمليات التي تستهدف شخصيات عسكرية أجنبية إلى أساليب عمل الجيش الإسرائيلي أكثر منها إلى أساليب الولايات المتحدة التي غالبا ما تلجأ إلى عمليات دقيقة تنفذها قواتها الخاصة حين تريد القضاء على شخصيات مطلوبة مثلما فعلت للتخلص من أسامة بن لادن أو زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. تهديد "وشيك" منذ أشهر وواشنطن تراقب عن قرب تحركات الجنرال سليماني، وكان بمقدورها استهدافه قبل عملية الجمعة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، أنّ المسؤول الإيراني كان يحضّر لـ"عمل كبير" يهدد "أرواح مئات الأمريكيين". وأضاف "كنا نعلم أنه وشيك"، مشيراً إلى أنّ "هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا". وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حذّر من أنّ مقتل متعاقد أمريكي الأسبوع الماضي في هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة في كركوك ونسب إلى فصيل موال لإيران، "غيّر المعطيات". وتتصدى واشنطن من خلال استهدافها هذين الرجلين لنفوذ إيران في الشرق الأوسط. ففي الواقع، عزز قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، المكلف العمليات الخارجية للجمهورية الإسلامية، ثقل طهران الدبلوماسي في الإقليم، خاصة في العراق وسوريا حيث تنخرط الولايات المتحدة عسكرياً. وتُعرف عن أبو مهدي المهندس عداوته الحادة تجاه الولايات المتحدة، وهو كان وفقا لخبراء "العدو الرقم واحد" لواشنطن في العراق. ما حدث غير مسبوق ارتفعت أسعار النفط بعد الإعلان عن مقتل سليماني ، وسط خشية الأسواق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط برغم كثرة الدعوات إلى ضبط النفس. وتوعدت إيران بالانتقام، وكذلك حزب الله اللبناني. ويمكن للجماعات العديدة الموالية لإيران في المنطقة أن تطلق هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج، أو حتى على منشآت نفطية أو سفن تجارية في مضيق هرمز الذي يبقى بمقدور إيران إغلاقه في أي وقت. ويمكن أيضاً أن يتم استهداف سفارات أمريكية في المنطقة، بعد اقتحام السفارة في بغداد، أو حتى الاعتداء على حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين مثل إسرائيل أو السعودية، أو حتى دول أوروبية. وتعتبر كيم غطاس من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أنّه من الصعب توقع تطورات المشهد. وتتساءل "حرب؟ فوضى؟ أعمال انتقامية محدودة؟ لا شيء؟ لا أحد يعرف حقيقة، لا في المنطقة ولا في واشنطن، لأنّ ما حدث غير مسبوق". وقد ينجم عن تصاعد نفوذ الأطراف الموالية لإيران تداعيات دبلوماسية طويلة الأمد بالنسبة إلى بغداد. ويقول دبلوماسي عراقي رفيع المستوى في حديث إلى فرانس برس، إنّ "العراق قد يتحوّل إلى دولة معزولة عن بقية العالم على غرار فنزويلا وكوريا الشمالية وغيرها". تعزيزات عسكرية أمريكية أرسلت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة أكثر من 14 ألف عسكري في سياق تعزيز الحضور الإقليمي، كما أعلنت إرسال نحو 750 إضافيين عقب الهجوم على السفارة في بغداد الثلاثاء. وقال إسبر يوم أمس الخميس إنّ فوجا من نحو 4 آلاف عنصر تلقى الأوامر بالاستعداد إذ يمكن نشره في الأيام المقبلة. وتنشر الولايات المتحدة 5.200 عنصر حاليا في العراق، تكمن مهمتهم الرسمية في "مساندة وتدريب" الجيش العراقي ولمنع تنظيم الدولة الإسلامية من الظهور مجدداً. ويرتفع العدد في مجمل الشرق الأوسط إلى 60 ألفاً. ودعت الولايات المتحدة كافة مواطنيها الجمعة، إلى مغادرة العراق "فوراً" بسبب "تصاعد التوتر".
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شاهد: ابنة قاسم سليماني تناشد روحاني بالثأر لوالدها
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وقارن متفاعلون آخرون بين تغريدة المرشد الأعلى المقتضبة وتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل سليماني المقتضبة أيضا، حيث اكتفى ترامب بنشر صورة العلم الأمريكي دون أن يرفقها بتعليقات، في إشارة إلى أن قرار استهداف سليماني هو قرار الشعب الأمريكي بأكمله.
يذكر أن وسائل إعلام نقلت ردود أفعال العديد من زعماء العالم بعد الإعلان عن مقتل سليماني، حيث دعا أغلبهم إلى عدم التصعيد والتزام الهدوء.
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.