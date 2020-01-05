"الغاز الإسرائيلي" يشعل مشادات في مجلس النواب الأردني

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

لا تزال اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، تثير الجدل والامتعاض في صفوف المواطنين في الأردن، بما في ذلك في البرلمان.

ففي مستهل جلسة مجلس النواب التشريعية، اليوم الأحد، هاجم النائب طارق خوري، حكومة بلاده على خلفية اتفاقية الغاز، وقال موجها خطابه لرئيس الوزراء عمر الرزاز: "هل لك أن تصد عدوان نتنياهو على الأردن؟".

وأضاف البرلماني الأردني: "ألم تسمع ما قاله الكيان الغاصب عن مستقبل الكيان الغاصب نتيجة ما يكسبه من اتفاقية الغاز؟".

وطالب بعض النواب بإلغاء الجلسة التشريعية وتحويلها إلى رقابية ومحاسبة الحكومة وطرح الثقة بها.

وانسحبت مجموعة نواب، بينهم 14 نائبا من كتلة الإصلاح النيابية بقيادة النائب عبدالله العكايلة الذي طالب بالإطاحة بالحكومة على خلفية اتفاقية الغاز، من الجلسة لكي تفقد النصاب القانوني.

شاهد ايضًا:

الرزاز: الأردن بصدد مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الوسم.. مفتاح انتشار المحتوى على منصات التواصل الوسم هو وسيلة لجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للاكتشاف عند استخدامه بشكل صحيح. واستخدامت على نطاق واسع على تويتر، لكنها أصبحت شائعة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن وغوغل. سكاي نيوز عربية

كيف تخالف الرأي "بكياسة" في مقابلة العمل؟ تشير دراسة لمجلة هارفارد بزنس ريفيو أن الاختلاف مع المحاور في مقابلات العمل سلاح ذو حدين. فقد تكون عاملاً يساعدك على التوظيف أو مكونا لصورة سلبية لدى صاحب العمل. سكاي نيوز عربية

نيوتن.. العالم الذي غير مجرى التاريخ اسحق نيوتن عالم إنجليزي يعد من أبرز علماء الفيزياء والرياضيات عبر العصور وأحد رموز الثورة العلمية. استحق لقب النبالة الأرستقراطية بناء على اختراعاته، كما كان عضوا في البرلمان الإنجليزي. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO الرزاز: الأردن بصدد مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة، إنه سيحدد جلسة خاصة لمناقشة ملف الطاقة، وقال إنه يؤيد رافضي اتفاقية الغاز.

وأشار الطراونة محدثا النائب عبد الله العكايلة، إلى أنه، لا يجوز أن يتحرك مجلس النواب من أجل مذكرة على "فيسبوك".

من جهته، قال الرزاز إن الحكومة تطلب موعدا للجلسة الرقابية لمناقشة ملف الطاقة، وستكون الحكومة مستعدة لمناقشة ودراسة الملف برمته.

وقال النائب حسين القيسي موجها كلامه إلى رئيس الوزراء، "إن ما شاب ملف الطاقة يصل إلى الخطيئة"، وشكر الحكومة على إعادة النظر في الملف.

المصدر: alghad.com