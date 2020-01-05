دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع #CES2020 معيار Wi-Fi 6E ستكون متوافقة مع تقنية 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

قدم تحالف Wi-Fi الرسمي اليوم معيار Wi-Fi 6E للتمييز عن معيار Wi-Fi 6 الأصلي. من خلال Wi-Fi 6E سيكون لدى المستخدمون إمكانية الوصول إلى مدى Wi-Fi بسرعة 6 جيجاهرتز. الأجهزة الموجودة الآن المزودة بمعيار Wi-Fi 6 يمكنها الوصول إلى سرعة تشغيل 5 جيجا هرتز. في المستقبل ستكون بعض الأجهزة الجديدة قادرة على استخدام مدى Wi-Fi 6 وأكثر، وهو ما جعل تحالف Wi-Fi يقدم Wi-Fi 6E.

الفرق بين معياري Wi-Fi 6E وWi-Fi 6

يمكن لمعيار Wi-Fi 6E الوصول إلى جميع المزايا الممنوحة للأجهزة المزودة بمعيار Wi-Fi 6. بالإضافة لإمكانية الوصول للتشغيل بسرعة 6 جيجا هرتز، والذي يوضح تحالف Wi-Fi بأنه جزء مهم من المدى غير المرخص الذي قد يتيحه المنظمين في جميع أنحاء العالم قريبًا.

كان معيار Wi-Fi 5 يُعرف باسم 802.11ac، في حين كان Wi-Fi 6 يُعرف باسم 802.11ax. وكان يمكن لمعيار Wi-Fi 5 الوصول إلى سرعة 5 جيجا هرتز، بينما Wi-Fi 6 يمكنه الوصول إلى 2.5 و5 جيجا هرتز. يبلغ الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات في Wi-Fi 5 هو 3.5 جيجابت في الثانية، بينما يصل معدل نقل البيانات في Wi-Fi 6 إلى 9.6 جيجابت في ثانية. معيار Wi-Fi 6E هو ذاته Wi-Fi 6، باستثناء أنه يتمتع بالوصول إلى مدى 6 جيجا هرتز.

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هذه المعايير مختلفة عن تقنية 5G، لكنها ستكون مُكمله لسوق الإنترنت في المستقبل. بمجرد أن يبدأ استخدام تقنية 5G في جميع أنحاء العالم سنرى تطبيقات وشبكات تعتمد على سرعة بيانات 5G. وهو ما جعل تحالف Wi-Fi يقدم معيار Wi-Fi 6E للتأكد من أن الـ Wi-Fi متوافق مع تقنية 5G استعدادًا لتلبية الطلب ومدى 6 جيجاهرتز.

وقد أوضح “أدغار فجيورا” الرئيس التنفيذي لتحالف Wi-Fi أن سرعة 6 جيجاهرتز ستساعد على تلبية الحاجة المتزايدة لسعة مدى الـ Wi-Fi؛ لضمان استمرار حصول مستخدمي Wi-Fi على نفس تجربة المستخدم المميزة في أجهزتهم.

ومن المتوقع رؤية دعاية لأجهزة راوتر وهواتف تستخدم معيار Wi-Fi 6E قريبًا. إلا أن الفرق بين الأجهزة التي تستخدم هذا المعيار ومعيار Wi-Fi 6 لن يكون كبير.

المصدر

هذا الموضوع #CES2020 معيار Wi-Fi 6E ستكون متوافقة مع تقنية 5G ظهر على التقنية بلا حدود.