دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع #CES2020 تلفاز Q950TS سيأتي بشاشة QLED بحواف رفيعة جدًا وبدقة 8K ظهر على التقنية بلا حدود.

ستقوم سامسونج بإطلاق شاشة تلفاز Q950TS بدقة 8K في معرض CES2020، وهي شاشة تتميز بحواف رفيعة جدًا. وعند النظر إلى الشاشة لن تلاحظ الحواف، وستبدو الصورة كأنها تُعرض مثل البروجكتر بلا إطار. وأوضحت سامسونج أن الجهاز يقدم صورة بنسبة 99% بالمقارنة بنسبة 95% التي تقدمها أغلب الأجهزة في السوق.

تمكنت سامسونج من تقديم حواف 2.3 مم من خلال التخلص من المصفوفة السوداء حول حافة اللوحة بحيث تمتد الصورة إلى الحافة المعدنية. يبلغ سُمك التلفاز نفسه 15 مم فقط، على الرغم من وجود إضاءة خلفية كاملة التعتيم (FALD).

الشاشات بدقة 8K غالية الثمن، بالمقارنة بالتحسن الطفيف الذي تقدمه لجودة الصورة عن الشاشات بدقة 4K. بالإضافة لذلك، فلا يوجد محتوى بدقة 8K حاليًا، وسيتم تقديم محتوى محدود بدقة 8K هذا العام مثل 2020 Olympics، بلايستيشن 5 وXbox Serier X. ما يجعل هذه الشاشة غير ضرورية في الوقت الحالي.

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وقد أوضحت سامسونج أن هناك تحسينات أخرى بجودة الصور بالإضافة لدقة 8K، مثل:

الإضاءة FALD الخلفية تأتي بتقنية “توزيع الطاقة الموضعية” الجديدة، التي تعمل على تحسين أعلى سطوع بأكثر من 20% وتتحكم في الإضاءة المنحرفة بشكل أفضل.

معالج كمي 8K مُحسن ورفع مستوى الذكاء الاصطناعي، والذي سيحتوي على شبكة عصبية تعليمية عميقة يمكنها أن تقوم بتعليم نفسها خوارزميات لتحسين الصورة.

يحتوي جهاز Q950TS على نفس الشاشات المضادة للوهج ذات زاوية الرؤية المُحسنة الموجودة في موديلات 2019 الرائدة.

ولم تُعلن سامسونج بعد عن السعر أو ميعاد التوافر لتلفاز Q950TS.

المصدر

هذا الموضوع #CES2020 تلفاز Q950TS سيأتي بشاشة QLED بحواف رفيعة جدًا وبدقة 8K ظهر على التقنية بلا حدود.