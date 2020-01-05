شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادانت وزارة الخارجية البحرينية، قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يعد تدخلًا مرفوضًا فى الشأن الداخلى لدولة ليبيا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربى الذى تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار فى جميع أنحاء ليبيا.

وطالبت وزارة الخارجية -فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته فى مواجهة هذا التطور الذى يحمل تهديدًا للأمن القومى العربي والمنطقة بأسرها، فإنها تؤكد على ضرورة دعم كافة المساعى الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في دولة ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي