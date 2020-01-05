شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يقر إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان العراقى، على إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف الدولى، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية التى عقدها البرلمان للحديث حول وجود القوات الأمريكية داخل العراق.

ويعقد البرلمان العراقى جلسة طارئة لبحث الوجود الأمريكى فى البلاد، ردا على القصف الذى استهدف قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانى وقائد بارز فى الحشد الشعبى العراقى ، الجمعة الماضى ، وينص مشروع القرار الذى يصوت عليه مجلس النواب العراقى إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، وإعلان أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية بتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية

كما ينص القرار بحسب وسائل إعلام بإنهاء وجود أى قوات أجنبية فى الأراضى العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية ، وفى غضون ذلك استبعد العميد أمير حاتم، وزير الدفاع الإيرانى، ما سماه تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية على شن هجوم ضد بلاده، مضيفا فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام قبل قليل ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "فى أى مواجهة محتملة سنرى مواقع أى طرف ستضرب"، وهدد الرئيس الأمريكى ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة الماضى.