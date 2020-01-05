شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجيّة العراقية تستدعى السفير الأمريكى على خلفيّة الضربات الجوّية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعت وزارة الخارجيّة العراقية، سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة فى بغداد ماثيو تولر، على خلفيّة الضربات الجوّية التى تعرَّضت لها القطعات العراقيّة فى قضاء القائم، وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنها استعدت السفير الأمريكى، الذى التقى الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى، على خلفيّة الضربات الجوّية التى تعرَّضت لها القطعات العراقيّة فى القائم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى كما استهدفت الضربة الجوّية قيادات عسكرية عراقية، والتى نتج عنها مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى مع عدد من القيادات العراقية.

وأكّد الوكيل الأقدم، "إدانة بغداد لهذا العمل الذى يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدوليّة التى تنظم العلاقات بين الدول، ومنع استخدام أراضيها فى تنفيذ اعتداءات على دول الجوار".

وشدّد على أنّ ما حدث من اعتداءات يُخالِف ما تمّ الاتفاق عليه من مهامّ للتحالف الدولى الذى ينحصر بمُحاربة تنظيم داعش الإرهابى وتدريب القوات الأمنيّة العراقيّة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وإشرافها.

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وكانت الولايات المتحدة، قد نفذت ضربة جوية فى الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى، و أبو مهدى المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبى .

وجاء مقتل سليمانى بالضربة الأميركية، قرب مطار بغداد الدولى فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الذى أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال لإيرانى، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية "بنتاجون".