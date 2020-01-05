شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله : المقاومون العراقيون لن يبقوا جنديا أمريكيا في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الأحد:" المقاومون العراقيون لن يبقوا جنديا أمريكيا في العراق"، مضيفا :"مقتل القائد العسكري الإيراني الميجر جنرال قاسم سليماني يمثل "بداية مرحلة جديدة" في تاريخ الشرق الأوسط.

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وفي إشارة لليوم الذي قتل فيه سليماني قال نصر الله إنه "تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة... هو بداية مراحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق وإنما للمنطقة كلها".

جاءت تصريحات نصر الله في بداية تجمع في الضاحية الجنوبية لبيروت لتأبين سليمانى".