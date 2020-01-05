إسرائيل تغرق مئات الدونمات الزراعية شرقي غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الأحد، إن إسرائيل فتحت قنوات وسدود مياه، تجاه أراضٍ ومزارع فلسطينية محاذية للحدود الشرقية للقطاع.

وأضاف أدهم البسيوني، الناطق باسم الوزارة في القطاع، في تصريح للأناضول: "أن إسرائيل أغرقت الأراضي الزراعية، ومزارع البقر، ومزارع النحل شرق حي الشجاعية بعد فتح قنوات وسدود المياه".

وأضاف: "أن فتح السدود والقنوات أدى لانجراف التربة، وإغراق المحاصيل الزراعية والتسبب في نفوق أبقار وأغنام، ومزارع النحل، مما ترتب على ذلك خسائر فادحة للمزارعين (لم يحددها)".

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ولفت البسيوني إلى أن إسرائيل "تتعمد في كل عام فتح القنوات وسدود المياه لإغراق الأراضي الزراعية دون أي سبب ودون سابق إنذار، وهذا يكلف خسائر كبيرة للمزارعين".

ولم يتسبب فتح المياه بأي إصابات بشرية، وفق المصدر.

وتقيم إسرائيل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها، لكنها تقدم على فتح السدود حينما تتكدس كميات كبيرة من المياه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.