البرلمان العراقي يبدأ جلسة طارئة لمناقشة مستقبل القوات الأمريكية

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

بدأ مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الأحد، جلسة طارئة، لبحث مستقبل القوات الأمريكية في البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بقصف أمريكي، الجمعة.

وبدأت الجلسة بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، بعد تأجيلها أكثر من ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، وسط مقاطعة كتل كردية وسنية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن البرلمان بدأ جلسته الطارئة بحضور 170 نائبا، لمناقشة الغارة الجوية الأمريكية التي أفضت إلى مقتل سليماني والمهندس.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أرجأ الجلسة ساعة لعدم تحقق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.

ويجب حضور نصف أعضاء البرلمان لعقد جلسة قانونية، أي 165 نائبا على الأقل، من أصل 329 نائبا.

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وقاطعت الكتل الكردية (نحو 50 مقعدا) الجلسة، فضلاً عن كتل سنية، على رأسها تحالف القوى العراقية (40 مقعدا).

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، أن الكتل الكردية لن تشارك في الجلسة.

وأضافت "على حد علمنا فإن قسما من السنة لن يشتركوا أيضا".

والسبت، صرح اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث العسكري باسم القائد العام للجيش العراقي، بأن حكومته قررت تقييد عمل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في البلاد.

وأثارت الغارة الأمريكية، التي أودت بحياة سليماني والمهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي قرب مطار بغداد، الجمعة، غضب المسؤولين العراقيين، الذين لمحوا إلى إمكانية بحث إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.