شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 مناطق.. إعادة تأهيل 30 مسجداً تاريخياً بتكلفة 50 مليون ريال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهى مشروع “محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية” تطوير وتأهيل 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق مختلفة في المملكة بتكلفة 50 مليون ريال.

ومن المقرر أن تبدأ هذه المساجد مع بداية شهر جمادى الأولى الحالي استقبال المصلين بعد الانقطاع عن بعضها لمدة تزيد على 40 عاماً.

وتتفاوت أعمار المساجد التاريخية التي جرى تأهيلها خلال المرحلة الأولى بين 1432 عاماً و60 عاماً، ويعود تأسيس أحدها إلى عهد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- وهو مسجد “جرير البجلي” في محافظة الطائف.

وتعرف بعض هذه المساجد على أنها كانت منارات علمية مثل مسجد “الشيخ أبو بكر” في محافظة الأحساء والذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 300 سنة.

ويهدف المشروع لتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً على عدة مراحل، وذلك بشراكة بين برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

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