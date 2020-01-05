ما هي فوائد ورق الزيتون على جسم الإنسان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

الزيتون شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم ولا تقتصر فوائد شجرة الزيتون على ثمارها التي لا يخفى على أحد قيمتها الغذائية الكبيرة ولا على الزيت الذي يستخرج منها والذي يعتبر علاجاً للعديد من الأمراض التي يمر بها الإنسان .



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ويوصى به فيقول النبي صلى الله عليه وسلم (كلوا الزَّيْتَ, وَادَّهِنُوا بِهِ, فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ)) وأمام هذه التوصيات كان لا بد لنا من وقفة أمام سحر هذه الشجرة المباركة التي يرمز لها في الحياة العامة بالسلام والمحبة والمودة فيقال لنرفع غصن الزيتون في اشارة للمصالحة والحوار والمودة التي يسود العلاقة .

وموضوع اليوم سيتطرق لفائدة يجهلها الكثيرين يمكن أن نجنيها من وراء شجرة الزيتون العجيبة ألا وهو أوراق شجرة الزيتون ما هي فائدتها وكيف للإنسان استثمارها في خدمة صحته الجسدية فتشير دراسات علمية اجريت على أوراق الزيتون بأن اوراق شجرة الزيتون قد تلعب دوراً هاماً في تخفيف حدة الإلتهابات التي تصيب الإنسان فينصح بها لمن يعانوا من إلتهابات حادة وصعوبة في البول.

كما يدخل ورق الزيتون كوصفة طبيعية هامة في تخفيض درجات الحرارة المرتفعة عند الإنسان ولكن كيف للإنسان تناول ورق الزيتون وهنا ننصحك عزيزي القارئ باحضار مجموعة من أوراق الزيتون ووضعها في وعاء ثم اضافة الماء عليها ووضعها على النار فترة قصيرة وما عليك عزيزي القارئ سوى شرب مغلي ورق الزيتون وستحصل على هذه النتائج المباركة في جسم الإنسان ملاحظة ورق الزيتون وغيرها تبقى وصفات طبيعية ننصح بها لفوائدها الكبيرة ولكن هذا لا يعني عزيزي همية زيارة الطبيب في حالات ارتفاع درجات الحرارة القصوى فغالباً ما تكون ارتفاع درجات الحرارة بمثابة عرض لظهور مرض معين وبمعالجة السبب يزول العرض باذن الله .