ماذا تفعل بذور التفاح في جسم الإنسان عند أكلها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

التفاح فاكهة غنية عن التعريف ولا يخفى على أحد فوائد التفاح الغذائية فهذه الفاكهة التركية يعشقها الكبير والصغير وقلنا عنها التركية لأن جذور التفاح تعود إلى تركيا, لانه اكتشف في عهد الاسكندر الأكبر.



يُعد التفاح من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان تحتوي ثمرة التفاح في قيمتها الغذائية على نسب جيدة من الكالسيوم والصوديوم والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز والزنك والفسفور والمجنزيوم.

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كما ينصح به للأسنان فينصح الأطباء بتناول تفاحة على الأقل يومياً من أجل صحة أسنان ويعتبر التفاح ذو فائدة في مجال التجميل والبشرة لاحتوائه على فيتامين أ الذي يقوم بعملية تفتيح البشرة وتنقيتها لذا يعد التفاح فاكهة مفيدة جداً لصحة الإنسان.

والتفاح على الرغم من قيمته الكبيرة إلا أنه قد يصل بالإنسان للموت. فقد أشارت الدراسات الحديثة أن بذور التفاح يجب التخلي عنها وإلقائها في القمامة بسرعة وعدم الإستهانة بها وأكلها, وذلك لاحتواء بذور التفاح على مادة السيانيد وهذه المادة تعتبر مادة سامة مرة الطعم وقاتلة وشديدة الخطورة. وتؤكد الدراسات أن خمسة بذور من التفاح تحتوي على مادة السيانيد كفيلة بانهاء حياة طفل صغير ومن لطف الله أن بذور التفاح مرة الطعم محاطة بقشرة بنية كفيلة بحماية من يقم بعملية بلع لها من مخاطر سمومها لكن عملية هضمها يشكل خطورة شديدة على حياة الفرد.

لذا احذروا من وضع التفاح في الخلاط لتكوين عصير التفاح وهو يحتوي على بذوره لأنك في هذه الحالة ستقم بخلط سموم البذور وتدخلها لجسدك لتذهب بصحتك إلى الهلاك ودائما كن على يقين أن درهم وقاية خير ألف علاج .