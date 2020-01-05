شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة تطبيق "تو توك" إلى متجر غوغل للتطبيقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 أعلن الحساب الرسمي لتطبيق "توتوك" على تويتر عودته رسمياً إلى متجر غوغل للتطبيقات "غوغل بلاي" وإتاحته للتنزيل، لكنه لا يزال غائباً عن متجر أبل للتطبيقات "آب ستور". وكتب تطبيق "توتوك" على تويتر "انتهى الانتظار. سعداء بإبلاغكم بأن تو توك أصبح متوفراً الآن للتحميل على متجر غوغل بلاي ستور. شكراً لكم على صبركم".وأشارت غوغل إلى تحديثات خاصة بالتطبيق، والعمل على آلية أكثر وضوحاً، تتيح للمستخدمين إعطاء إذن للتطبيق بالنفاذ إلى بياناتهم، ودليل أرقام الهاتف.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة تطبيق "تو توك" إلى متجر غوغل للتطبيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.