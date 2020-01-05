تطبيق" تيك توك" يصدر أول تقرير عن طلبات الحصول على بيانات المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أصدرت الشركة الصينية المالكة لتطبيق محادثات الفيديو عبر الأجهزة الذكية تيك توك أول تقرير عن الطلبات التي تلقتها الشركة من الحكومات بشأن بيانات المستخدمين، وذلك لتأكيد شفافية التطبيق، رداً على تشكيك أعضاء الكونغرس الأمريكي في احترامه لخصوصية المستخدمين بسبب ملكيته الصينية. وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في التكنولوجيا إلى أن إصدار التقرير الذي أشار إلى غياب أي طلبات من الحكومة الصينية للحصول على بيانات مستخدمين في النصف الأول من العام الماضي، جاء بعد قرار الجيش والقوات البحرية في الولايات المتحدة حظر تطبيق شركة " بايت دانس" الصينية على أجهزة الهاتف الرسمية خوفاً من ارتباط الشركة بالحكومة الصينية. يذكر أن التطبيق غير متاح بشكل عام في الصين، ويوجد تطبيق بديل اسمه "دويين" ويخضع لقيود أشد صرامة وفقا للقواعد الصينية الرسمية. وذكرت الشركة أن أغلب الطلبات التي تلقتها بين 1 يناير(كانون الأول) و30 يونيو (حزيران) 2019 بلغت 107 كانت من الحكومة الهندية، حيث قدمت 107 طلبات تتعلق بـ 143 حساباً، واستجابت الشركة لـ 47% فقط منها. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، حيث قدمت السلطات الأمريكية 79 طلباً للحصول على بيانات 255 حساباً، وحصلت على تفاصيل 86% منها. وجاءت اليابان في المركز الثالث حيث قدمت 35 طلباً للحصول على بيانات 39 حساباً واستجابت الشركة لـ 21% من الطلبات.

