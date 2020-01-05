دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق اثنان من النماذج لهاتف iPhone SE 2 بأحجام مختلفة للشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار تقرير جديد جاء عبر Digitimes مؤخراً إلى أن ابل تستعد لإطلاق نموذجين لهاتف iPhone SE 2 في 2020، على أن يختلف النموذجين في حجم الشاشة.

ينطلق هاتفي iPhone SE 2 هذا العام بكلاً من حجم 5.5 إنش، و6.1 إنش، كما يتميز النموذجين بشاشة LCD، أيضاً أشار المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن النموذج الثاني من هاتف iPhone SE 2 سينطلق رسمياً بعنوان iPhone SE 2 Plus.

كما أشار تقرير Ming-Chi Kuo إلى أن هاتف iPhone SE 2 Plus سيتم الكشف عنه رسمياً في النصف الأول من عام 2021، من جانب أخر يتميز هاتف iPhone SE 2 بتصميم يحاكي iPhone 8، كما يتضمن تقنية إستشعار البصمة ID في زر التشغيل الرئيسي للهاتف.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتف iPhone SE 2 رقاقة معالج A13، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، أيضاً يتضمن هاتف iPhone SE 2 بعدد 10 طبقات للوحة الأم بتقنية تحاكي ما قدمت ابل في هاتف iPhone 11، وهو ما يحقق الإستفادة لمزودي ابل.

أيضاً يأتي هاتف iPhone SE 2 دون تقنية اللمس 3D، بينما تدعم ابل الهاتف بميزة Touch ID لإستشعار البصمة، لذا تستبدل ابل تقنية Face ID للتعرف على الوجه في هذا الإصدار، ومن المقرر تقدم ابل الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الفضي، والرمادي والأحمر.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق اثنان من النماذج لهاتف iPhone SE 2 بأحجام مختلفة للشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.