مشروع سامسونج Neon سيقدم صورة مختلفة للبشر #CES2020

كان قد تم نشر أخبار عن مشروع “الإنسان الاصطناعي” من سامسونج الذي يُطلق عليه Neon. وكانت هناك تكهنات تُشير إلى أن الشركة تقوم ببناء صورة بشرية رمزية حقيقية يمكن أن تُستخدم في أغراض الترفيه والأعمال، لتعمل كمُرشد، موظف استقبال ووظائف أخرى.

وتؤكد تغريده نشرها مدير الشروع وبعض الفيديوهات المُسربة هذا الأمر، على الرغم من عدم وجود معلومات كفاية عن المشروع.

قام “باراناف ميستري” -مدير المشروع والباحث في التفاعل بين الإنسان والحاسب-بنشر هذه الصورة، والتي تظهر فيها صورة لأحد الصورة الرمزية للمشروع. وأوضح أن تكنولوجيا الشركة “Core R3” يمكنها الآن إنشاء تعبيرات جديدة، حركات جديدة وحوار جديد (حتى باللغة الهندية) بشكل تلقائي، والتي تختلف تمامًا عن البيانات الأصلية التي تم التقاطها.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd

