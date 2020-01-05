دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع مشروع سامسونج Neon سيقدم صورة مختلفة للبشر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كان قد تم نشر أخبار عن مشروع “الإنسان الاصطناعي” من سامسونج الذي يُطلق عليه Neon. وكانت هناك تكهنات تُشير إلى أن الشركة تقوم ببناء صورة بشرية رمزية حقيقية يمكن أن تُستخدم في أغراض الترفيه والأعمال، لتعمل كمُرشد، موظف استقبال ووظائف أخرى.

وتؤكد تغريده نشرها مدير الشروع وبعض الفيديوهات المُسربة هذا الأمر، على الرغم من عدم وجود معلومات كفاية عن المشروع.

قام “باراناف ميستري” -مدير المشروع والباحث في التفاعل بين الإنسان والحاسب-بنشر هذه الصورة، والتي تظهر فيها صورة لأحد الصورة الرمزية للمشروع. وأوضح أن تكنولوجيا الشركة “Core R3” يمكنها الآن إنشاء تعبيرات جديدة، حركات جديدة وحوار جديد (حتى باللغة الهندية) بشكل تلقائي، والتي تختلف تمامًا عن البيانات الأصلية التي تم التقاطها.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020

وكشفت مقاطع فيديو -مأخوذة من كود المصدر على الصفحة الرئيسية للمشروع- عن عدد أكبر من الصور الرمزية للمشروع. وتبدو الصور واقعية وليست كالرسومات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر. ولا نعلم حتى الآن إلى أي درجة يتم استخدام الحاسب في إنشاء هذه الصور الرمزية، أم أنها مقاطع فيديو عالية الدقة يتم تحريكها. والأهم هو ما مدى جودة هذه الصور الرمزية في التحدث والتأثر مثل البشر.

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وكان “بارناف ميستري” قد أوضح أنه يعتقد أن “الإنسان الاصطناعي” سيكون من التقنيات الرائدة في الفترة المقبلة. فهناك أمثلة كثيرة في الأفلام تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في ها العالم.

في حين أن الأفلام قد تكون صور غير واقعية للحياة، إلا أن “البشر الافتراضيون” سيكونون حقيقة واقعة، ويمكن أن يمتد دورهم ليصبح جزء من حياتنا اليومية مثل مذيع أخبار افتراضي، موظف استقبال افتراضي أو حتى نجم سينمائي يتم إنشاؤه من خلال الذكاء الاصطناعي.

سيتم عرض مشروع Neon في معرض CES، ما سيعطينا فكرة عما يمكن أن نتوقعه.

المصدر

هذا الموضوع مشروع سامسونج Neon سيقدم صورة مختلفة للبشر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.