شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ولادة سيدة إماراتية 4 توائم فى ظاهرة نادرة تحدث بين 700 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة نادرة، أنجبت سيدة إماراتية تقيم فى إمارة عجمان بالإمارات، أربع توائم فى مستشفى زليخة بالشارقة، فى ظاهرة نادرة تحدث بمعدل مرة واحدة كل 700 ألف ولادة، ويبلغ متوسط فترة الحمل فيها إلى 29 أسبوعًا، وتعد هذه الحالة الأولى فى مستشفى زليخة بالشارقة منذ إنشائها فى عام 1992.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، فإن الأطفال الأربعة ولدوا فى فترة 28 أسبوعًا من الحمل بحذر شديد، بعد عملية قيصرية استمرت لمدة ساعة ووزن الأجنة كان 0.83 و0.86 و1.1 و1.05 كيلو جراما على التوالى، مشيرة إلى أن السيدة واجهت صعوبة شديدة وضيق فى التنفس بسبب الضغط الواقع على الحجاب الحاجز بسبب الزيادة فى حجم الرحم، كما أن تمدد وانخفاض المشيمة أدى إلى نزف ما قبل الولادة أحد المضاعفات الخطيرة للحمل.



التوائم الأربعة داخل الحضانات

وبحسب الصحيفة الإماراتية، قالت الأم: "كنت أشعر بألم شديد وتلقيت نصيحة بالتعجيل بعملية الولادة بعد السيطرة على المخاطر إلى الحد الأدنى لذلك قررت المجيء إلى المستشفى".

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من جانبها، قالت الدكتورة بوجا موهان جيسال، أخصائى أمراض النساء فى المستشفى، تتعرض النساء ذوات الحمل المتعدد لخطر فقدان الجنين، وخطر النزيف فى الثلث الأول من الحمل وتغيرات فسيولوجية للجسم نتيجة الحمل والتى تحتاج إلى رعاية عن كثب، وفى الثلث الثانى تتم مراقبة النمو، واستبعاد حالات تشوهات النمو عند الأجنة، وضمان الكشف المبكر عن المضاعفات تتطلب تمحيصاً دقيقاً.



بوجا موهان جيسال

وبدوره، قال الدكتور سوجاى ناراياناراو، استشارى طب الأطفال حديثى الولادة، إن الرضع الأربعة واجهوا صعوبات تتعلق بعدم نضوج الرئة عند وقت الولادة حيث استدعت الحاجة لاستخدام جهاز لدعم التنفس، تلقى ثلاثة منهم أيضا سائل سطح الحويصلات للمساعدة فى نضج الرئتين، وإعطاء التغذية الوريدية الكاملة لهم جميعًا للمساعدة على زيادة وزن المواليد وتقديم تغذية متوازنة.



سوجاي ناراياناراو

كانت نتيجة الفحص الروتينى للموجات فوق الصوتية للرأس وتقييم العين نتيجة طبيعية لجميع الأطفال وفحص الأعصاب جيد فى الوقت الحالى، وأن حالة الأطفال الأربعة ووالدتهم على ما يرام فى الوقت الحاضر.

وسمح للأطفال بالخروج عندما بلغوا حوالى 36 أسبوعًا من الحمل المصحح، تجاوز جميعهم 2 كيلو جراما من الوزن فى الوقت الحالى.