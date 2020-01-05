شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": فوضى وسجال داخل قاعة البرلمان العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن جلسة البرلمان العراقى الاستثنائية المنعقدة حاليا، تشه فوضى وسجالا بين النواب.

اكتمل نصاب الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقى، ومن المقرر أن تنطلق الجلسة بعد قليل، جاء ذلك فى خبر عاجل لقناة العربية، فيما أعلن البرلمان عن تأجيل عقد جلسته الطارئة التى ستعقد مساء اليوم الأحد، لمدة ساعة كاملة، وسيصوت مجلس النواب العراقى، فى جلسته الطارئة التى ستنعقد مساء، لبحث الرد السياسى لحادثة مقتل قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

ويصوت البرلمان على عدد من مشاريع القوانين ومنها مشروع القرار الذى يصوت عليه مجلس النواب العراقى ويطالب الحكومة بإنهاء وجود أى قوات أجنبية فى الأراضى العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية.

وبدأ النواب العراقيون، فى التوافد إلى البرلمان فى جلسة استثنائية يُبحث خلالها إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء عمل التحالف الدولى فى العراق، لا سيما بعد الضربة الأمريكية الأخيرة التى استهدفت قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى وقيادات من الحشد الشعبى العراقى باستهداف موكبهم فجر الجمعة قرب مطار بغداد.

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ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى إلى المجلس تمهيدا لعقد الجلسة، فى وقت عقد اجتماع لبعض قادة الكتل السياسية فى مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبى بحضور الحلبوسى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، قوله أن المشاورات مستمرة مع القوى السياسية للخروح بقرار موحد بشان التواجد الأمريكى.

و سيصوت البرلمان العراقى أيضا سيصوت على إعلان أعداد الفنيين والمدربين الأجانب التى تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم، والتصويت أيضا على نص مشروع القرار الذى الذى يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولى لمحاربة داعش.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مطالبات بعض الأحزاب الشيعية بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وإنهاء الاتفاقية الموقعة بينهما، والتى على إثرها تتواجد القوات فى العراق.

ووجهت كتائب "حزب الله" فى العراق أمس السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الأمريكية فى البلاد.