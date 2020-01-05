شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات تاريخية لمجلس النواب الليبى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق مؤجزا صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس النواب التى عقدت أمس بمدينة بنغازى لمناقشة تداعيات التدخل التركى السافر فى الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركى على أرسال قوات غازية الى ليبيا حيث صوت المجلس على 9 قرارات تاريخية أبرزها إعلان الحرب ضد الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، فى السطور التالية نص القرارات.

1- مجلس النواب يصوت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمنى والعسكرى وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركى واعتبارها كأن لم تكن.

2- مجلس النواب يصوت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسى ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم فى جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

3- مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركى.

4- التصويت بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

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5- تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على ان تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020

6- التصويت بالأغلبية على تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليصبح الحكومة الليبية

7- تصويت الأغلبية على الغاء جلسة مصادقة الاتفاق السياسى المشروطة ويطالب الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى.

8- دعم رئيس مجلس النواب فى جولاته الخارجية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.

9- دعوة السادة أعضاء مجلس النواب الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم للالتحاق بالمجلس.