شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 203 متهمين بالتحرش ومخالفة الذوق العام فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم خلال الفترة من 3 إلى 9 جمادى الأولى 1441، القبض على 31 متهما في قضايا تحرش مختلفة.

ووفقا لبيان منشور بـ"عكاظ" أعلنت شرطة منطقة الرياض إيقاع العقوبات المقررة بحق 172 مخالفا للائحة المحافظة على الذوق العام منهم 85 رجلا و87 امرأة، وذلك لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

دخل قانون ما يعرف بـ لائحة الذوق العام بالمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ 27 سبتمبر 2019، بعد أن أقره مجلس الوزراء بالمملكة قبل شهر رمضان الماضى، وبعد 4 أيام من تطبيق مخالفات الذوق العام، استهل الشارع السعودى تطبيقه بنحو 4 مخالفات.

وبحسب تقارير صحفية، حصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط، بحسب العربية الاخبارية.

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وشملت المخالفات، داخل المملكة، لبس الشورت غير المحتشم في الأماكن العامة بعد انتشار معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنفي تغريم مرتديه، كما أن قواعد اللبس في الأماكن العامة بالسعودية أكدت مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة للمرأة.

وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبيها بغرامات مالية أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال، وفقا لضوابط أصدرها وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.