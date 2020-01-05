شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب رئيس وزراء العراق: وزير خارجية بريطانيا دعا إلى الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إنه تحدث هاتفيا مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب اليوم الأحد لبحث التوتر فى المنطقة وتداعيات أى مواجهة عسكرية. وأضاف المكتب فى بيان أن الوزير البريطانى أكد خلال الاتصال "أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادى تداعياتها وضرورة العمل من أجل خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار للخروج من هذه الأزمة الخطيرة".

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