شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال نصاب الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقى لبحث الرد على مقتل سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل نصاب الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي، ومن المقرر أن تنطلق الجلسة بعد قليل، جاء ذلك فى خبر عاجل لقناة العربية، فيما أعلن البرلمان عن تأجيل عقد جلسته الطارئة التى ستعقد مساء اليوم الأحد، لمدة ساعة كاملة، وسيصوت مجلس النواب العراقى، فى جلسته الطارئة التى ستنعقد مساء، لبحث الرد السياسى لحادثة مقتل قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

ويصوت البرلمان على عدد من مشاريع القوانين ومنها مشروع القرار الذى يصوت عليه مجلس النواب العراقى ويطالب الحكومة بإنهاء وجود أى قوات أجنبية فى الأراضى العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية.

وبدأ النواب العراقيون، فى التوافد إلى البرلمان فى جلسة استثنائية يُبحث خلالها إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، وإنهاء عمل التحالف الدولى فى العراق، لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة التى استهدفت قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى وقيادات من الحشد الشعبى العراقى باستهداف موكبهم فجر الجمعة قرب مطار بغداد.

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى إلى المجلس تمهيدا لعقد الجلسة، فى وقت عقد اجتماع لبعض قادة الكتل السياسية فى مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبى بحضور الحلبوسى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، قوله إن المشاورات مستمرة مع القوى السياسية للخروح بقرار موحد بشان التواجد الأمريكى.

و سيصوت البرلمان العراقى أيضا سيصوت على إعلان أعداد الفنيين والمدربين الأجانب التى تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم،و التصويت أيضا على نص مشروع القرار الذى الذى يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولى لمحاربة داعش.

Advertisements

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مطالبات بعض الأحزاب الشيعية بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وإنهاء الاتفاقية الموقعة بينهما، والتى على إثرها تتواجد القوات فى العراق.

ووجهت كتائب "حزب الله" فى العراق أمس السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الأمريكية فى البلاد.

من جهته قال سلام الشمرى عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" الذى يقوده زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، إن "الأوضاع التى تمر بها البلاد والمنطقة تتطلب من ممثلى الشعب الحضور لجلسة اليوم. ما حصل فجر الجمعة أمر لا يمكن السكوت عليه أو تأجيل أى إجراء بخصوصه وأوله التصويت على خروج القوات الأمريكية من البلاد".

من جهته، قال النائب عن "تحالف الفتح" فالح الخزعلى إن "أقوى رد ضد الاعتداء الأمريكى هو تشريع قانون لإخراجهم ورهاننا على المخلصين فى مجلس النواب".

وأضاف، أن "الشهداء القادة المهندس وسليمانى أنموذجا للقيادة الرسالية التى يجب أن تدرس وخاصة فى الدفاع عن المظلومين وحضورهم كان مميزا فى عمليات التحرير من عصابات داعش".