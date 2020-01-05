شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنضم لاتفاقية استخدام الخطابات الإلكترونية فى العقود الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الشورى البحرينى على مشروع قانون بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية فى العقود الدولية، وأوضح المجلس في بيان - حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين /بنا / اليوم الأحد، أن الاتفاقية تساهم في تطوير وتحديث منظومة القوانين التجارية الدولية، كما تعمل على تحقيق التناسق بين القوانين واعتماد قواعد محددة إزاء التعامل مع الخطابات الإلكترونية المستخدمة في إبرام العقود ومخاطبات التجارة الدولية، الأمر الذي يضفي على هذا النوع من الخطابات الصبغة القانونية.

وفى سياق أخر ، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة المملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ،وتنظيم الخدمات الجوية بما يحقق مصلحتيهما، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو"، حيث قرر المجلس الموافقة ، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.



كما وافق المجلس خلال الجلسة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019.