شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستولون على مستشفى بصنعاء ويصادرون جميع مرافقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استولت ميليشيات الحوثى على جميع مرافق وملحقات مستشفى "سيبلاس للأمومة والطفولة" وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن مسلسل النهب الممنهج والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة فى البلاد، وذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، أن المحكمة المختصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي قامت بالحجز التحفظى على جميع أموال وممتلكات المستشفى، وعينت حارسا قضائيا عليها، والذي أبلغ مدير المستشفى بمنعه من التصرف بأي أموال وممتلكات خاصة بتلك المستشفى.

واستولت ميليشيا الحوثى على 6 من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء وهي: (مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي).

واستحدثت الميليشيات الحوثية منصب "الحارس القضائي" وتُنصب فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء البطش الذي مارسته ضدهم منذ انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر 2014 بقوة السلاح، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة.

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يذكر أن عددا من مليشيا الحوثى الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون فى معارك مع وحدات من الجيش اليمنى فى محافظتى الجوف وتعز اليمنيتين.

وأوضح مصدر عسكرى يمنى ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، أن قوات الجيش اليمنى استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول زراعة ألغام أرضية فى محافظة تعز ، حيث أسفر الاستهداف عن مصرع قائد المجموعة وجرح اثنين آخرين ، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأضاف ان الجيش اليمنى شن بمنطقة الجوف قصفًا مدفعيًا لتجمع مليشيا الحوثى فى مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع فى جبهة حام شمالى المديرية ، مما أدى إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر فى صفوفها ولاذ من نجا منهم بالفرار.