مياه الأمطار تغرق منازل وطرقات في غزة

تعرضت منازل في قطاع غزة، للغرق جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على الليلة الماضية.
وقال رائد الدهشان المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن طواقمه تعاملت مع غرق 6 منازل مأهولة وإنقاذ 154 شخصا تم إخلائهم لأماكن آمنة، بفعل الأمطار الغزيرة شمالي قطاع غزة".
وأضاف:" أن غزارة الأمطار والسيول ليل السبت الأحد تسببت بتعطيل حركة المواصلات في أنحاء متفرقة في القطاع".
ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني "تعاملت مع 8 حرائق، وسحب العشرات من السيارات من مناطق تجمع المياه".
وبحسب الدهشان، لم تتسبب الحوادث بأي إصابات في صفوف المواطنين.
وعادة ما تتسبب الأمطار بغرق منازل وطرقات في قطاع غزة، بسبب تردي البنية التحتية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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